UPDATE: Scheepswerf Barkmeijer Stroobos is failliet; curator benoemd

"We wisten dat de situatie niet fantastisch was, maar dit komt voor ons als verrassing", zegt CNV-bestjoerder Sijtze de Bruine. Het werk bij de scheepswerf gaat voorlopig gewoon door. Er is ook nog genoeg werk, volgens De Bruine.

"Nog drie schepen zijn in behandeling en eentje in voorbereiding. Daarom werkt deze stap van faillissementsaanvraag toch bevreemdend. Maar onvermijdelijk kennelijk, want de Rabobank heeft de geldkraan dichtgedraaid."