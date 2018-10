Bouwe de Boer benoemd tot eerste energiecommissaris van Fryslân

De benoeming werd gedaan door de nationale energiecommissaris Ruud Koornstra. Die werd begin 2017 benoemd om bij de politiek en het bedrijfsleven meer aandacht te vragen voor de omslag naar schone en veilige energie, en om initiatieven op dat gebied onder de aandacht te brengen en te stimuleren.

Jongeren en vrouwen in minderheid

De nieuwe Friese energiecommissaris De Boer is al jaren actief met verduurzaming in Fryslân. Tijdens zijn werk is het hem opgevallen dat jongeren en vrouwen vaak flink in de minderheid zijn op vergaderingen over onderwerpen die met duurzaamheid hebben te maken. Hij wil daar iets aan doen. Volgens hem moet er de komende twintig jaar veel gebeuren om de omslag naar schone energie te kunnen maken.

Dat is in de eerste plaats een zaak voor de jeugd die hier gestalte aan moet geven, maar ook vrouwen kunnen veel meer doen via hun netwerken, zegt De Boer. Om zijn ideeën te realiseren wil hij zijn boodschap meer uitdragen op scholen en bij vrouwenorganisaties, zoals bijvoorbeeld Vrouwen van Nu. Ook streeft hij ernaar dat studenten punten krijgen, als ze meedoen aan activiteiten die met duurzaamheid hebben te maken.

Nederland voor 2030 duurzaam

De nationale energiecommissaris en de provinciale energiecommissariaten zijn een initiatief van de Nationale Energiecommissie. Dat is een vrijwilligersorganisatie van ondernemers, wetenschappers, ambtenaren, bestuurders en gewone burgers die zich inzetten om Nederland voor 2030 volledig te laten overgaan naar schone en veilige energie. De commissariaten zijn compleet vrijwillig en onbetaald.