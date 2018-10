Voor de beste patat van Nederland moet je naar Burgum

"Ik had dit echt niet verwacht", zegt Van der Meer dinsdagochtend, na de grote feestavond. De prijs werd uitgereikt tijdens een speciale avond in Hilversum. "Mijn vrienden zeiden al dat ik het verdiende om te winnen, omdat ik de zaken zo goed voor elkaar heb, maar nummer één had ik nooit verwacht." Van der Meer had meer rekening gehouden met wellicht een mooi plekje in de top vijf. Dat hij er uiteindelijk met de hoogste notering vandoor ging, is voor hem een droom. "Fantastisch! Een beloning voor 33 jaar ondernemerschap. Het is heel hard werken, dus ik ben heel blij."