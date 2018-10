Tekort aan pleegouders voor oudere kinderen

Knuffels bij de familie Visser

Toen Arline in een jongerenhuis in Leeuwarden zat, kwam ze een aantal keer over de vloer bij de familie Visser. "Wij twijfelden nog of we pleegouders wilden worden", vertelt vader Bart Visser. Hij en zijn vrouw Rebecca waren daarom een opvanggezin voor de korte termijn. Voor een paar dagen of een weekeinde, als de kinderen dat nodig hadden.

In 2013 moest het jongerenhuis dicht en zocht Arline een andere plaats om te wonen. "Ik en mijn vrouw hebben besloten om het te proberen. Zo is Arline bij ons in huis gekomen." Een andere tijd begon voor Arline. "Aandacht, knuffels of een bakje thee na schooltijd. Dat soort kleine dingen waren al zo speciaal voor mij. Dat heb ik vroeger nooit gehad en daar ging het voor mij ook om."