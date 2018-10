Geld voor verbeteren waterkwaliteit Noardlike Fryske Wâlden

Met het geld moeten boeren hun sloten op een duurzame wijze schoonmaken en een strook gras bij het water laten staan. Dit is goed voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit, aldus de NFW. Sloten die onder beheer zijn van de provincie, gemeenten of Wetterskip Fryslân komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Agrarisch grondbezitters in de Noardlike Fryske Wâlden kunnen zich tot 14 november bij de NFW aanmelden voor een beheervergoeding.