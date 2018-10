Drie Friese restaurants in Top 100 Lekker 2019

Het restaurant stond vorig jaar ook al op de 40ste plaats. Op nummer 58 is Eléve uit Leeuwarden terug te vinden. Dat is wel vijf plekken lager dan vorig jaar, want toen stond Eléve nog op de 53ste plaats. Restaurant 't Havenmantsje in Harlingen zakte van de 76ste naar de 80ste plaats.

Bovenaan de lijst wisselden Inter Scaldes in Kruiningen en De Librije in Zwolle van plaats. Inter Scaldes ging van twee naar een, en De Librije zakte een plaats. De Leest in Vaassen ging van de vierde naar de derde plaats.