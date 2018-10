De puzzel van de Dokkumer ijsfontein: "Het is one hell of a job!"

Koper is het antwoord

De fontein zou met beton worden omkleed, maar dat gaat nu niet meer door. "Er is gebleken, dat beton teveel energie kost", legt Bakker uit. "Als je een vrij dik sculptuur hebt, dan gaat daar teveel energie in zitten en blijft er niets meer over om ijs van te maken." Daarom is er nu gekozen voor een koperen constructie. "Iedereen weet dat koper goed kan geleiden. Daar was de kunstenares meteen enthousiast over, en ook omdat de kleur van koper haar wel aan stond."

Nadat de keus voor koper was gemaakt, werd er eerst een proefmodel gemaakt, om te zien hoeveel energie het kost om ijs te vormen en de sculptuur te koelen. Daar is uiteindelijk uitgekomen dat het kunstwerk inderdaad in koper gemaakt kon worden.