Vermiste jongen (13) na uren gevonden op het IJsselmeer

Volgens een woordvoerder van de Kustwacht was de jongen maandagavond net na 18:00 uur met zijn sloep de haven van Urk uitgevaren. Daarna werd niets meer van hem vernomen. Pas tegen middernacht werd de Kustwacht ingeschakeld om de jongen te vinden. Er werd groot opgeschaald, waardoor ook de afdeling van Lemmer moest uitvaren.

De zoekactie richtte zich vanwege de harde wind eerst op het gebied tussen de Markerwaarddijk en de Ketelbrug. Uiteindelijk werd de sloep om 1:45 teruggevonden bij de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Een half uur later zagen hulpdiensten de jongen lopen op de dijk.

Nadat hij door een ambulance was gecontroleerd, mocht hij naar huis. Waarom de jongen alleen het meer op is gegaan in de avonduren, en wat er allemaal gebeurd is nadat hij de haven verliet is onbekend.