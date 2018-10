Mogelijk komend jaar opnieuw droogteproblemen

Fryslân

In Fryslân spelen deze problemen naar alle waarschijnlijkheid ook en dan vooral in het zuid-oosten van de provincie, zegt dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. Maar dat moet onderzoek naar het grondwater in Fryslân verder uitwijzen.

Het probleem in Fryslân is dat er niet genoeg meetpunten zijn. Daardoor weet Wetterskip Fryslân niet goed hoe het gesteld is met ons grondwater, zegt Paul van Erkelens. Feit blijft volgens hem wel dat er genoeg water moet vallen deze winter.

Erkelens: "Als er niet genoeg regenwater valt, dan staan we met de rug tegen de muur. Dan beginnen we in het voorjaar met een achterstand en als een nieuwe zomer ook droog wordt, dan stapelen de effecten zich op."