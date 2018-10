Gemeenteraad Ameland: Voorrang voor Amelanders bij toewijzen huurwoningen

Er is niet veel woonruimte op het eiland en nu komt het, wat de raad betreft, te vaak voor dat woningzoekenden van de vaste wal de sociale huurwoningen krijgen toegewezen. Amelanders vissen daardoor achter het net. Hoe vaak precies de makers van de plannen niet, maar in ieder geval té vaak, volgens PvdA-raadslid Irma Marinus. Zij zoekt met de coalitiegenoten van AmelandEén naar een manier om de jongeren van het eiland voorrang te geven.

Wie in aanmerking wil komen voor een gemeentelijke huurwoning, moet economisch of maatschappelijk een band hebben met het eiland. Degene die het langst staat ingeschreven, kan als eerste aanspraak maken op een woning.

Niet discrimineren

Het plan werd door alle fracties gesteund, maar discriminatie moet voorkomen worden, waarschuwen sommigen. "Dat zou men kunnen gaan roepen", zei Han van Heerde van Ameland'82. En Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland wilde aangeven hoe ingewikkeld de kwestie is: "Op het moment dat iemand hier een baan heeft en zich inschrijft, is hij ook eilander."

Wethouder Theo Faber zei toe dat hij uit zal zoeken of een aanpassing van de Huisvestingsverordening juridisch gezien mogelijk is en of het aansluit bij de praktijk. Het moet bovendien voldoen aan de regels van de Europese Unie.