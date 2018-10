Verkooppunt medicinale wiet voor Weststellingwerf "brug te ver"

Als er zo'n plek zou komen, zou de gemeente toezicht moeten houden op de locatie waar de 'mediwiet' uitgegeven en geproduceerd wordt. Dat is volgens burgemeester André van de Nadort geen taak voor de gemeente. "En we hebben er geen capaciteit voor." De burgemeester is er wel van overtuigd dat medicinale wiet mensen kan helpen. Hij ziet ook dat het gebruik ervan steeds meer wordt geaccepteerd.

Verscheidene partijen wezen SDW erop dat mensen nu op doktersadvies al medicinale wiet kunnen krijgen bij de apotheek. Verder willen ze niet gaan. De VVD en het CDA in Weststellingwerf willen niet dat de gemeente in strijd met de Opiumwet handelt. Dat mag niet, zeggen de partijen.

Tegenvaller voor 688 petitietekenaars

Dat SDW de motie intrekt, is een tegenvaller voor Mark Ensing uit Wolvega. Hij bood de burgemeester eerder op de avond een petitie aan uit naam van 688 mensen. Zij willen dat er in Weststellingwerf een locatie komt waar mensen medicinale wietolie kunnen krijgen.

Ensing maakt zich al jaren hard voor een winkel voor medicinale wiet. Nu verbouwd hij zelf illegaal wiet of moet hij in het illegale circuit zoeken. Hij heeft behoefte aan de medicinale wietolie vanwege zijn eigen gezondheidsproblemen. Een flesje kost hem 80 euro en hij heeft op zijn minst vier flesjes per maand nodig.

Mogelijkheden verkennen

Durk Dubling van SDW vindt dat het illegaal verkrijgen van het product niet wenselijk is en gaf aan dat de gemeente een zorgplicht heeft aan haar inwoners. Het is echter duidelijk dat er geen draagvlak was om als gemeente nu de grenzen van de wet op te zoeken. D66 vond dat er eerst maar eens moest worden gekeken naar wat juridisch mogelijk is.