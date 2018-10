Kollumerpomper (76) vrijgesproken voor bedreiging kinderen met pistool

De twee kinderen, een jongetje van 12 en een meisje van 10, hadden tegen de politie gezegd dat de man een pistool op hen had gericht. Hij zou zelfs geschoten hebben, op het moment dat de kinderen wegrenden. De man heeft dat direct ontkent. Hij was naar eigen zeggen niet eens thuis.

De verdachte had een getuige die zijn verhaal kon bevestigen. Toen die getuige twee maanden later door de politie werd ondervraagd, wist hij niet meer dat de verdachte op dat moment bij hem was.

Te veel twijfels

Toch vonden de officier van justitie en de rechter dat er te veel twijfels waren. Het is niet zo dat ze twijfelden aan het verhaal van de kinderen, maar het kon niet worden aangetoond dat het de 76-jarige Kollumerpomper was die het pistool op hen had gericht.

De advocaat van de verdachte had nog wel een andere verklaring voor de aangifte: er zouden nogal wat mensen in het dorp zijn die een hekel hebben aan zijn cliënt.