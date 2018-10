Sybren Posthumus: "Veel taken kunnen overgeheveld worden naar Fryslân"

Het realiseren van meer zelfstandigheid in Fryslân moet in fasen gebeuren. FNP-Statenlid Sybren Posthumus nuanceerde in It Polytburo het streven naar meer autonomie, vastgelegd in de nota "Fryslân sels oan it roer", wel wat. Het is ook maar de vraag of zoiets de Friese kiezer aan zal spreken. Desalniettemin vindt Posthumus dat meer zelfstandigheid goed is, vooral voor de Friezen.