Tineke Huizinga CU-kandidaat voor Eerste Kamer

Tineke Huizinga zat eerder voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer en was van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende. Na de val van dat kabinet was ze enkele maanden waarnemend minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Eerder zat ze ook in de gemeenteraad van Heerenveen en van 2015 tot begin dit jaar was ze directeur van Wilde Ganzen.

Nog een Fries

Huizinga is niet de enige Fries op de voorlopige kieslijst van ChristenUnie. Op nummer twaalf staat apotheker Jouke de Jong (43) uit Drachten. Hij zit voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Smallingerland.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn volgend jaar mei.