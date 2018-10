Arjan Stroetinga ziet NK als hoofddoel

Arjan, een nieuwe ploeg. Althans, een nieuwe naam. Wat vind jij er van?

"Ja, mooi. Het is natuurlijk verder wel hetzelfde team, met dezelfde mensen."

Er verandert eigenlijk niets?

"Nee, niet veel en dat is onze kracht. Dat we bij elkaar blijven, ook al hadden we eerst geen nieuwe sponsor."

Heb je wel eens een aanbieding gekregen?

"Jawel, maar afgelopen zomer niet. Ik rijd bij Jillert."

Is Jillert heilig?

"Nee, zeker niet. Maar ik ben geen twintig meer."

Ga je dit jaar de langebaan en marathon weer combineren?

"Ja, dat wel, maar op de langebaan kom ik toch tekort op mannen als Sven Kramer en Jorrit Bergsma. En voor de plekken drie tot en met negen strijden, daar vind ik niets aan. Maar wie weet komt er nog eens een uitschieter."

Dus langebaan ga je er een beetje bij doen?

"Mwa, ik doe beide en het bijt elkaar niet."

Wat is dit seizoen voor jou het belangrijkste dan?

"Zo'n klassement op de marathon zegt me niets, maar het NK is het belangrijkste. En natuurijs is natuurlijk het allermooiste."

Heb je al een weersvoorspelling gezien voor deze winter?

"Nee, die komen toch nooit uit."