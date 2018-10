Talenpaviljoen MeM is niet meer, maar krijgt een tweede leven

Elke week een taal centraal

MeM was een idee van de Afûk. Ze hebben er dertig weken lang allerlei activiteiten georganiseerd met elke week een taal centraal, van regionale streektalen in Fryslân tot Europese minderheidstalen. "Het is bijzonder om het nu zo te zien," zegt Fokke Jagersma van de Afûk. "Voor het eerst sinds een jaar kunnen we ons weer fatsoenlijk bewegen op kantoor, omdat er anders altijd overal spullen lagen. Dat konden we nu opruimen. We kijken terug op een mooi jaar. Het is mooi geweest."

Er zijn ruim honderd optredens geweest en er is veel samengewerkt met andere partijen. "We zullen nu zien hoe we dat komend jaar en de jaren daarop zullen doen."

Therapeutisch opruimen

Ook Mirjam Vellinga van de Afûk is tevreden. "Al voelt zo'n leeg MeM ook wel triest. We hebben van alles beleefd in die dertig weken, maar het is ook goed dat er nu een punt achter wordt gezet. Het opruimen werkt therapeutisch."

Door de contacten is een breed Europees netwerk van kleine talen en streektalen opgebouwd. "Friese artiesten werken samen met anderen en raakten daardoor geïnspireerd. Zoiets willen ze vaker doen."

Maar ook voor bezoekers was het interessant. "Dat er zoveel talen zijn, wisten ze vaak niet. Mensen zijn zich meer bewust geworden van meertaligheid, niet alleen in Fryslân, maar in heel Europa."