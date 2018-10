Medische informatie niet in het dossier: lagere straf voor zware mishandeling

De verdachte was aangeklaagd voor zwaar lichamelijk letsel. Maar omdat de medische informatie niet in het strafdossier stond, zei de rechter dat er te weinig bewijs was voor de aanklacht.

Het slachtoffer had een schadeclaim van 10.000 euro ingediend. Maar vanwege het gebrek aan bewijs kreeg hij 750 euro toegewezen.