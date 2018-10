Liander maakt stroomnet klaar voor de toekomst

Beperkingen voor plannen

Het gaat dan voornamelijk om de oudere woonwijken in de provincie. Woningbouwcorporaties die daar willen verduurzamen, door daken vol te leggen met zonnepanelen, lopen tegen beperkingen aan. Zo moet er eerst goed worden gekeken of het stroomnet de levering van elektriciteit wel aankan. Op plekken waar dat niet mogelijk is, wordt het niet aangepast. Dat kost veel tijd, al snel een aantal maanden.

Plannen uitstellen omdat het stroomnet het niet aankan

Bij Thús Wonen in Dokkum hebben ze grote plannen voor het energiezuinig maken van woningen. De bedoeling is dat er op zo'n vijfduizend woningen zonnepanelen komen te liggen. Er is goed overleg met netbeheerder Liander, zegt Wim de Vries van Liander: "We hebben veel overleg. Dat moet ook wel. We moeten dit soort zaken goed op elkaar afstemmen." Toch moeten ze in een aantal gebieden de plannen uitstellen: "Dat klopt, er is een aantal gebieden waar we moeten wachten. Gelukkig kunnen we dan op andere locaties wel verder gaan."