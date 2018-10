Inwoners Surhuisterveen willen geen paardenfokkerij voor de deur

Volgens de buren heeft de initiatiefnemer op zijn eigen erf een stal en kan hij daarin wel de fokkerij beginnen. De gemeente en advocaat van de initiatiefnemer zeggen dat de regels dat niet toestaan.

Volgens de advocaat van de buren hebben de gemeente en de provincie net het beleid om nieuwe bebouwing te concentreren op bestaande vrijkomende bedrijvenlocaties. Nieuwbouw in het buitengebied is zo goed als onmogelijk.

De gemeente Achtkarspelen zegt dat het allemaal wel kan. Een paardenfokkerij is volgens Achtkarspelen te vergelijken met een grondgebonden veehouderij. En die zijn wel toegestaan op nieuwe locaties. De advocaat van de buren bracht daar bij de Raad van State tegenin dat de gemeente Achtkarspelen de komst van een paardenhouderij in Kuikhorne heeft verboden, omdat die was gepland in een stuk land in het buitengebied. Dat is volgens de advocaat meten met twee maten.

De Raad van State zoekt de komende weken uit of de plannen voor de paardenfokkerij aan de Warrebosleane volgens het bestemmingsplan mogelijk is of niet.