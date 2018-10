Hoe vaak heeft de wolf al toegeslagen in Fryslân?

Het laatste slachtoffer van een wolf leek bij boer Sander de Jong in Toppenhuizen te zijn. De kop van een van zijn schapen was volledig opgevreten. Maar na onderzoek van het Faunafonds bleek dat het beest niet door een wolf was aangevallen, maar dat het om een stel vossen gaat.

Eerder dt jaar was de wolf wel de dader van het doodbijten van een schaap. Een overzicht:

April

Het eerste geval was in april, toen de wolf toesloeg in Appelscha/Boijl en twee schapen doodbeet.

Mei

Een maand later werden maar liefst dertien schapen het slachtoffer. Bij De Knipe ging het om zeven dieren en in Langezwaag ging het om zes dieren.

Juni

Weer een maand later, in juni, was de wolf actief op drie plekken in de provincie. In Rinsumageast/Westergeest pakte het beest één schaap, en in Oldelamer en in Driezum ging het in beide gevallen om twee schapen.

Schade

De provincie heeft een Faunafonds ingesteld voor schadevergoeding. Daar valt schade door de wolf ook onder. Enkel bij de schapen in De Knipe is de schade vastgesteld. Het ging om een bedrag van bijna duizend euro.