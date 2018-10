Cambuur schorst Steenvoorden; verdediger ontbreekt in bekerwedstrijd

Trainer René Hake kan dinsdag ook geen beroep doen op Daan Boerlage. De middenvelder viel vrijdag tegen Go Ahead Eagles geblesseerd uit. Maandag zal hij worden onderzocht in het ziekenhuis. Mathias Schils zal hem vervangen.

Aan stand verplicht

Verder wijzigt Hake niks in zijn opstelling. "Voor Cambuur is de beker een belangrijke competitie. En spelers moeten leren drie wedstrijden in een week te spelen", zo zegt Hake. Koninklijke HFC speelt in de tweede divisie, één competitie lager dan Cambuur. Hake: "We zijn het aan onze stand verplicht om door te bekeren."