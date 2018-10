Escher op reis trekt 256.450 bezoekers; record voor Fries Museum

Rembrandt

De volgende tentoonstelling staat al weer voor de deur: Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. "De banier aan de gevel en in de hal hangt al. Dat wordt ook weer bijzonder, met 29 werken van Rembrandt en zo'n 200 werken uit de eigen collectie, sommige zijn speciaal gerestaureerd, en uit andere collecties die het verhaal vertellen van de schilder Rembrandt van Rijn en zijn vrouw Saskia Uylenburgh en het societyhuwelijk in de zeventiende eeuw. Daar is ook het portret van Saskia bij, dat na 268 jaar weer in Nederland te zien is."

Uurblokken

Bij de nieuwe tentoonstelling werkt het museum weer met uurblokken. "We willen dat een zo groot mogelijk aantal mensen begrensd kan genieten. We kunnen per week niet meer mensen kwijt dan bij Escher.

De tentoonstelling opent 24 november en duurt tot en met 17 maart 2019.