Epke Zonderland over de finaleplaats bij de landenwedstrijd: "Onwerkelijke droom die uitkomt"

Onwerkelijke droom die uitkomt

Epke Zonderland is door het dolle heen met de zevende plek bij de landenwedstrijd: "Het is echt niet te geloven, hier hadden we helemaal geen rekening mee gehouden. We hadden de ambitie om bij de top 12 te komen en dat was al ambitieus, maar dat we nu zevende zijn is een onwerkelijke droom die uitkomt. Zevende van de wereld, dat is heel bijzonder."

"Het is niet toevallig, maar een investering van jaren die uitkomt. De generatie van voor de Spelen in Rio is doorgegroeid. Veel mensen hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd, ook in de begeleiding."

Individuele oefening op de rekstok

Epke Zonderland heeft zich daarnaast ook geplaatst voor de WK-finale aan de rekstok. "Na mijn oefening voor de kwalificatie was ik een beetje ontevreden, daar zat meer in. In de finale wil ik graag met een goed gevoel van de rekstok afstappen. Ik wil laten zien wat erin zit."

Enne... mist hij het thuisfront al?

Naast het turnen is er ook iets anders wat Epke erg bezighoudt: hij en zijn vrouw Linda zijn onlangs vader en moeder geworden van zoon Bert Eize. "Ik denk iedere dag aan het thuisfront, Linda en Bert. We hebben veel contact. Ik ben superblij dat het hier zo goed gaat, dat geeft ook wel wat afleiding. Het is lastig om hier zo lang te zitten en iedere keer aan thuis te denken. Het is een fantastische week, maar ik zie er nu al naar uit om weer naar huis te gaan."