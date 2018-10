Bestuur voetbalclub VV Zwaagwesteinde stapt op

Ruzie met de trainer

Dat de trainer een mening heeft over het besluit van het bestuur, daar heeft Hoekstra alle begrip voor. "Het is een van de dragende spelers in het team. Zo'n schorsing kan een grote invloed hebben op het verloop van het seizoen. We hebben daar begrip voor. We hebben na beraad met het bestuur gekozen voor een lichtere variant, waarin de man vrijwilligerswerk zou doen op het terrein."

Toch viel ook deze straf niet in goede aarde bij de trainer. "We hebben een lange historie in het zondagvoetbal. Het zaterdagvoetbal is daar langzaamaan bij gekomen. Als je na jaren afscheid moet nemen van de oorsprong van een vereniging, dat is niet niks. We hebben ons afgevraagd of we hier als bestuur nog bijpassen. Het is goed om opnieuw na te denken waar we als vereniging staan en te zorgen dat we weer tot bloei komen."