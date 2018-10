Faillissement Stint heeft grote gevolgen voor Friese kinderdagverblijven

In Heerenveen heeft het Stint-verbod grote gevolgen voor Hanny van Lune van kinderdagverblijf De Torteltuin. "We moeten naar structurele oplossingen gaan zoeken. Maar er zijn niet zo veel alternatieven. Meer busjes aanschaffen lijkt de enige oplossingen. We haalden de kinderen altijd uit school met de bakfiets, maar doen dat nu met busjes en lopend. Auto's rijden veel vaker heen en weer. Dat is niet ideaal. Mijn hele bedrijf is gericht op de Stint. We zijn bewust een groene BSO, waar de Stint belangrijk onderdeel van is."