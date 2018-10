Extra maatregelen moeten geluidsoverlast motorcrossers Prikkedam beperken

Om de hoogste bult, die als oorzaak wordt gezien van de hoogste geluidspieken, is een bocht gelegd. De club werkt met de gemeente aan een 'gedoogconstructie'. Op die manier kunnen ze ontdekken of de bult inderdaad het probleem is, zonder het risico te lopen dat ze weer een boete krijgen.

Andere evenementen

Tegelijkertijd wil de motorclub het terrein waar de baan op ligt, vaker opstellen voor andere evenementen. Het gaat volgens voorzitter Wout van der Molen van de motorcrossclub om initiatieven die minder geluid produceren, zoals mountainbiken, crossfietsen of survivals. Het terrein is daar volgens hem erg geschikt voor, zonder dat de buren daar overlast van hebben.