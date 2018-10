Schaap is waarschijnlijk doodgebeten door vossen

De Jong werd maandagochtend gebeld door het Faunafonds. "Ze denken dat het een groep vossen is geweest." Eerder dacht De Jong zelf dat het om het werk van een wolf ging. Maar uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is.

Te snelle conclusies

Hugh Jansman is ecoloog aan de Universiteit Wageningen en hij is gespecialiseerd in de wolf. Jansman geeft maandagmiddag in Leeuwarden een lezing over de comeback van de wolf in Nederland. "Het lijkt me hoogstonwaarschijnlijk dat dit het werk is van een wolf", vertelt hij. "Mensen trekken vaak te snel conclusies nu de wolf in Nederland gesignaleerd is."