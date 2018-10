Politie Leeuwarden heeft handen vol aan druktemakers

Druktemaker

Een 47-jarige man uit Froombosch is dit weekend aangehouden nadat hij mensen in een horecagelegenheid aan de Eewal in Leeuwarden lastig viel. De man schold de politie uit toen hij werd aangehouden. Op het politiebureau bleek dat de man ook nog een stanleymes bij zich had. Hij kreeg een boete van 350 euro.

Valsmunter

De man uit Lelystad die afgelopen weekend in Leeuwarden met een vals biljet van 20 euro betaalde, moet zich op 26 februari volgend jaar melden bij de rechter. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en beledigde de agenten.