De treinen tussen Buitenpost en Groningen rijden weer. Het werk aan het spoor op dit traject is klaar. Afgelopen nacht werd er nog druk aan het spoor gewerkt. René Vegter van ProRail: "We hebben allerlei testen uitgevoerd om zeker te weten of alles weer functioneert zoals het moet functioneren." Er is nog een storing tussen twee wissels, waar monteurs op dit moment hard aan werken. Daardoor rijdt er een trein minder tussen Groningen en Zuidhorn.