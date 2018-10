Faunafonds doet onderzoek naar doodgebeten schaap in Toppenhuizen

Hond

De Jong: "Aan de plek te zien waar het schaap lag, moet het wel een wolf zijn geweest. Een hond kan dit niet hebben gedaan. Ik heb ook bij de buren gevraagd en die vertelden allemaal dat de honden gewoon binnen waren."

Onderzoek Faunafonds

Uit onderzoek moet maandag blijken of het inderdaad een wolf is geweest, die het schaap heeft doodgebeten. De Jong is benieuwd: "Natuurlijk, het is nu nog niet zeker of het een wolf was. Maar dit kan het begin zijn van een verhaal dat nog een staartje krijgt." Wanneer blijkt dat het inderdaad het werk van een wolf is, dan kan De Jong schadevergoeding aanvragen.

Maatregelen

Boer De Jong neemt zelf alvast voorzorgsmaatregelen door de schapen te verplaatsen van Toppenhuizen naar Bolsward.