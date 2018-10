Michel Vlap na winst op AZ: "Dit is heel erg lekker!"

Speelt Pierie straks voor de Verenigde Staten?

Deze week werd bekend dat Heerenveen-verdediger Kik Pierie door de Amerikaanse bond is benaderd om eventueel voor de Verenigde Staten uit te komen. Heel veel meer kon Pierie er nog niet over kwijt: "Ze hebben me benaderd. Dat is gek genoeg alles wat ik er over kwijt kan.. meer dan dat is het eigenlijk nog niet."

De 18-jarige Leeuwarder werd geboren in de Amerikaanse stad Boston. Omdat hij werd geboren in de Verenigde Staten, mag hij ook voor het nationale voetbalteam van Amerika spelen, ook al heeft hij al voor Nederlandse jeugdteams gespeeld. Pierie weet nog niet of hij voor Amerika wil uitkomen. "Ik heb nu nog helemaal niks in m'n hoofd. Maar dat is nu ook nog niet relevant. Pas als er een interlandperiode aankomt en zowel Amerika als Nederland wil me hebben, dan is het pas relevant. Ik richt me nu gewoon op Heerenveen."