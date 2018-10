Bob de Vries is blij dat hij weer in Nederland schaatst

Ben je blij dat je weer in Nederland bent bij je kinderen en vrouw?

Jazeker.

Heb je een rustige zomer gehad?

Nou, op de boerderij werken en schaatsen is altijd druk. Maar wel mooi.

Ga je dit seizoen, net als vorig seizoen met het halen van de Olympische Spelen, weer richten op de 5 en 10 kilometer?

Nee, ik zal me dit jaar iets meer focussen op de marathon. De echte liefde is er toch voor de marathon. En ik word ook steeds ouder en dus wordt plezier steeds belangrijker.

Haal je meer plezier uit de marathon?

Ik vind dat toch het mooiste. Met zijn allen in de baan. Aan de andere kant, wat mij tegenwerkt, is dat je toch je wilt bewijzen op het hoogste niveau. Dan moet je weer bij de langebaan zijn. Dat is een beetje in strijd met elkaar. Maar ik zal het op de langebaan wel weer gaan proberen dit jaar.

Moet je eigenlijk niet doorzetten op de 5 en 10 kilometer? Je hebt zo'n goed seizoen gehad vorig jaar.

Nee, want dan ben ik bang dat ik het plezier kwijtraak. Dat is de lolverlies. Dan stop ik en dat wil ik nog niet. Als ik dan tijdens de World Cups drie weken in Amerika zit, mis ik het marathonschaatsen en thuis wel.

Waarom mist dan het plezier?

Ik ben onrustig. Ik kan niet de hele dag dag in een hotel zitten en dan 's middags even fietsen of schaatsen. Dan verveel ik me al die dagen te veel. In Nederland ga ik van hot naar her. Zes uur opstaan en de koeien melken, tot de koffie aan het werk, dan fietsen en 's middags naar de ijsbaan.

Daar word jij gelukkig van?

Ja, plezier is het belangrijkste om goed te schaatsen.