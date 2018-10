Jong bokstalent Farshid Bos wint met 2-1 van Luuk Elzinga op Frisia Boksgala

Voor Müllenberg zelf was er ook nog wel tijd om naar andere wedstrijden te kijken. Farshid Bos sprong bij hem in het oog. "Ik zie dat hij heel veel plezier heeft in het boksen, en dat is heel erg belangrijk. Dat je plezier hebt in deze hobby. Als Farshid zo doorgaat als hij nu doet, dan gaan we waarschijnlijk nog wel meer van deze jongen horen. Dat is ook een tip die ik aan jonge boksers wil meegeven: houd ook die lach in de boksring."