De Friesland komt met 'Dokter Appke' voor alle medische vragen

Epke

Volgens de directe van De Friesland heeft het publiek vandaag de dag behoefte aan zo'n digitaal hulpmiddel. Ook voor mensen op reis of op vakantie is zoiets handig, want dan hoef je niet meteen naar een buitenlandse dokter. Dokter Appke wordt over een week gelanceerd met een foto van de bekende turnende dokter Epke Zonderland. De service is gratis voor iedereen die bij De Friesland is verzekerd.

Geslaagd experiment

Dokter Appke werd zondagmiddag gepresenteerd op het 'beweeg- en doe-festival' FestiVitaal in Heerenveen, waar in totaal zo'n honderd organisaties op het gebied van gezondheid en vitaliteit aan meededen. Op het gratis toegankelijke festival kwamen meer dan duizend mensen af. Volgens directeur Steven Hofenk van De Friesland gaat het daarom om een geslaagd experiment.