SC Heerenveen wint van AZ in doelpuntrijk duel

AZ had de sterkere start. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam dan ook van de Alkmaarders. Oussama Idrissi schoot van afstand op doel, maar keeper Warner Hahn kon de bal eenvoudig pakken. In de 16e minuut was het wel raak voor AZ door een goal van Thomas Ouwejan. Idrissi gaf een voorzet voor de goal, de bal werd weggewerkt door Dave Bulthuis, maar in de rebound schoot Ouwejan in de verre hoek binnen: 1-0.

Vlap

Na de goal van AZ werd Heerenveen voor het eerst gevaarlijk. Morten Thorsby probeerde het uit een vrije trap van Yuki Kobayashi, maar schoot niet hard genoeg in. Heerenveen bleef daarna druk zetten op de Alkmaarder verdediging en dit betaalde zich snel uit. Michel Vlap maakte in de 30e minuut de gelijkmaker na een assist van Arber Zeneli.

Na de rust was het opnieuw uitblinker Vlap die voor het verschil zorgde. De Sneker stiftte de bal op prachtige manier over AZ-keeper Bizot heen na een voorzet van Sam Lammers, en zette Heerenveen zo op een 2-1 voorsprong.

Spannend slot

AZ liet het er niet bij zitten en ging op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er in de 79e minuut door een rake kopbal van Albert Gudmundsson. De open wedstrijd was echter nog niet gespeeld. De Heerenveensters zetten nogmaals aan en vijf minuten voor het eindsignaal maakte Lammers de 3-2 voor Heerenveen, dat ook eindstand zou worden.

Door de winst staat SC Heerenveen weer in het linkerrijtje van de eredivisie, op de achtste plek met 13 punten uit tien wedstrijden.