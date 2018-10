'058 Samen sterk' is het beste gezondheidsidee van Fryslân

Het is Ramdat het afgelopen jaar gelukt om zo'n 60 bewoners uit achterstandswijken in Leeuwarden letterlijk in beweging te krijgen om gezonder te leven. Hij doet dat door in groepsverband met mensen te sporten en hen advies te geven. Ramdat beschouwt de prijs van 7/500 euro van De Friesland als een aanmoediging om door te gaan. Hij wil het geld gebruiken voor zaalhuur, het kopen van materialen en het uitbreiden van de activiteiten.

Te zwaar

Het verhaal van Ramdat spreekt de bewoners aan, omdat hij zelf eerder ook te zwaar was en niet erg gezond. Hij heeft dat veranderd door veel te bewegen en te trainen en houdt mensen voor dat je kunt afvallen door meer te bewegen en gezonder te leven.