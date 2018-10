Nederlandse zeilers genomineerd voor internationale prijs

TeamNL dankt de nominatie onder andere aan de goede prestaties bij het WK zeilen in Denemarken, afgelopen zomer. Bouwmeester won daar zilver in de Laser Radial-klasse. Postma behaalde brons in de Finn-klasse. Verder was er drie keer goud en één keer zilver voor andere Nederlandse zeilers.

De andere drie genomineerden voor de titel 'beste zeilteam van de wereld' zijn Dongfeng Race Team uit China, Team Beau Geste uit HongKong en het Italiaanse team Ruggero Tita & Caterina Banti. De winnaar wordt bekend gemaakt bij de World Sailing Awards, komende dinsdag in Sarasota in het Verenigde Staten.