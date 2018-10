Tresoar moet tweede plek delen op landelijke verkiezing archiefstuk van het jaar

Met de nalatenschap van de jonge verzetsstrijder deed Tresoar in samenwerking met het Fries Verzetsmuseum mee aan de verkiezingen. De winnaar van het Stuk van het Jaar is zaterdagavond bekendgemaakt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het was het Centrum voor Familiegeschiedenis met kattebelletjes van een soldaat uit de Belgische Opstand van 1830.

Folkert Bergsma

In februari 1944 werd de 20-jarige Folkert Bergsma doodgeschoten door de Duitse bezetter vanwege zijn rol in een verzetsgroep in Sexbierum. Deze maand wordt via sociale media en de website van Tresoar het verhaal van Bergsma verteld.