De klok wordt in de nacht van zaterdag op zondag een uur achteruitgezet. Om 3.00 uur gaat de klok een uur terug. Er kan daarom zaterdagnacht een uur langer worden geslapen.

De wintertijd is de standaardtijd. Nederland heeft sinds 1977 zomer- en wintertijd. Het zou kunnen dat het deze herfst de laatste keer is dat wij de klok verzetten voor de wintertijd. Brussel wil graag dat we permanent overgaan op zomertijd.