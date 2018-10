Brons voor Bianca Bakker en Arjan Stroetinga bij KPN Marathon Cup

Bakker, die uitkomt voor de ZiuZ-ploeg uit Gorredijk, zette in De Scheg in Deventer een ijzersterke sprint neer. Het is de tweede podiumplek voor haar dit seizoen. Toch ging de winst naar Irene Schouten van Royal A-ware. De tweede plek was voor Francesca Lollobrigida (Lasaulec).

Meer Friezen vielen in de prijzen. Als vierde eindigde Marijke Groenewoud uit Hallum. De vijfde plek was voor Manon Kamminga uit Haulerwijk. Anne Tauber uit Oranjewoud werd achtste.