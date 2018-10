Carien Kleibeuker doet voortaan aan deeltijdschaatsen

Het schaatsseizoen begint volgende week echt met het kwalificatietoernooi in Thialf. Er zijn nogal wat wisselingen geweest en er zijn nieuwe ploegen bij gekomen. Daarom laten we jullie in de aanloop naar het komende seizoen iedere dag kennismaken met een van de Friese schaatsers. Deze keer de 40-jarige Carien Kleibeuker.