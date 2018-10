Sanne Wevers maakt indruk op balk in kwalificaties WK turnen

Sanne Wevers heeft zaterdag bij het WK turnen in Doha, Katar, in de kwalificaties een goede oefening geturnd op de balk. De Olympisch kampioene van 2016 kwam tot een score van 14,033. Ze is tot nu toe de enige turnster die op het toestel meer dan 14 punten scoorde. De Belgische Nina Derwael staat voorlopig tweede met 13,766.