Succes voor korfballers Mid-Fryslân en SCO

SCO uit Oldeholtpade heeft zaterdagmiddag in de hoofdklasse A ook een overwinning behaald. In Arnhem werd Oost-Arnhem met 12-10 verslagen. SCO keek lange tijd tegen een achterstand aan en beide ploegen gingen met een 8-5 stand voor Oost-Arnhem de rust in. In de tweede helft kwam SCO sterk terug en wist in de slotminuten het verschil te maken.