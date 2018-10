Replica Willem Barentsz heet De Witte Swaen

Prinses Margriet doopte De Witte Swaen zaterdagmiddag nog net voordat het begon te regenen. Ze wenste De Witte Swaen een behouden vaart. Het expeditieschip is nog niet helemaal klaar. Er moet een mast op en zeilen. De opbouw zal nog een jaar duren.

Aan de kade in een werf in Harlingen werd sinds 2010 door een groep vrijwilligers aan het schip gebouwd. De tewaterlating met een hijskraan trok veel publiek. Volgens De Weerdt zitten er in De Witte Swaen al 27.000 manuren. Hij is trots op het resultaat: "We zijn tegen de stroom in begonnen, midden in de economische crisis. Het heeft daarom zo lang geduurd en soms waren we er ook wel moe van", vertelt De Weerdt.