LTO: Bruinrotbesmetting emotioneel en financieel zwaar, locatie niet bekendgemaakt

Vrijdag werd bekend dat er bruinrot is aangetroffen bij pootaardappelen van een Friese boer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de plantenziekte vastgesteld bij een reguliere controle. Twee bedrijven in Groningen en Noord-Holland zijn ook getroffen. Er wordt nog onderzocht of andere partijen ook zijn besmet. De ziekte is ongevaarlijk voor mensen, maar heeft wel grote gevolgen voor de boeren.

Welke boer betroffen is, is niet bekend gemaakt.

Wat er ook bij komt, vertelt Tineke de Vries (LTO) is dat er hygiënische maatregelen moeten worden genomen, ontsmetting en beperking van de teelt op het perceel waar bruinrot is geconstateerd. De boer mag enkele jaren lang op dat perceel geen gewassen telen die bruinrot vermeerderen.

De LTO weet niet wie de getroffen boer is. Alleen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit weet dat. Bruinrot bij aardappelen is erg voor de getroffen huishouding, aldus De Vries. Het is aan het bedrijf zelf om met net nieuws naar buiten te treden.

Overgewaaid besmet water

Een zomerstorm van drie jaar geleden heeft mogelijk te maken met de huidige besmetting. Door overgewaaid besmet water is waarschijnlijk in voorgaande jaren een bruinrotbesmetting ontstaan, zegt De Vries. Wellicht dat deze besmetting daar ook uit voortkomt.

Als de bruinrotbesmetting ook aangetroffen wordt bij zusterbedrijven, kan dat een kettingreactie veroorzaken, zegt De Vries. Maar het spoor kan ook doodlopen en dan blijft het bij één geval. De bruinrotbacterie blijft lang in een perceel en in een gewas aanwezig. Soms blijft een lichte besmetting onontdekt. Dat bouwt zich dan op en dan kan de ziekte na twee jaar de kop weer opsteken.

Buitenland weet dat Nederland er bovenop zit

Een bruinrotbesmetting is slechte voor export, vertelt De Vries. Aan de andere kant weten ze in het buitenland dat Nederland er bovenop zit wat bemonstering en onderzoek betreft. Lichte besmettingen kun je niet voorkomen, maar de kans dat een met bruinrot besmette partij naar het buitenland wordt geëxporteerd, is niet groot.

Tineke de Vries weet niet of de getroffen boer lid is van de LTO. Ze weet ook niet om welk bedrijf het gaat. Maar als het bedrijf contact opneemt met de LTO, kan de organisatie de boer altijd bijstaan. Alleen het verhaal aanhoren, is ook goed, zegt De Vries.

Verzekering vergoedt alleen de schade van dit jaar

De meeste boeren zijn verzekerd voor bruinrot, zegt De Vries. Partijen die moeten worden geruimd, krijgt de boer vergoed. Maat de vervolgschade valt niet onder de verzekering en kan grote financiële gevolgen hebben.