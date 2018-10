Programmamaker Johan van der Zee overleden

Ambassadeur van Fryslân

De eerste reportage van Van der Zee voor Van Gewest tot Gewest ging over het korps Het Heidebloempje uit Harkema. Het korps speelde in die dagen op het Holland Festival. In de bijdragen van Van der Zee werd Fries gesproken, wat voor de rest van Nederland werd ondertiteld.

Van Gewest tot Gewest was jarenlang een waar icoon op televisie. In korte documentaires en sfeerreportages werden de verschillende regio's van Nederland in beeld gebracht. Het is na het NOS journaal het langst lopende tv-programma van Nederland. Twee jaar nadat Van der Zee bij Van Gewest tot Gewest ophield, is het programma gestopt.

Gewest Fryslân

Ook nu nog worden de reportages van Van der Zee uitgezonden op Omrop Fryslân, in het programma Gewest Fryslân. Hierin kijkt Van der Zee samen met Eelke Lok terug op zijn meest bijzondere reportages. In overleg met de familie zal de uitzending op zaterdagavond gewoon doorgaan.