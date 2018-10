Eerste Friese successen op brassbandkampioenschappen in Utrecht

In de vierde divisie won brassband Halleluja uit Menaldum. Soli Deo Gloria uit De Tike won ook een prijs in deze divisie, de 'sectieprijs'. In de derde divisie ging de eerste prijs naar Looft den Heer uit Beetgumermolen. De solistenprijs was voor flugelhorn van Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen.

Zaterdag overdag zijn de wedstrijden in de tweede en de eerste divisie en zaterdagavond is de kampioensdivisie. Dan wordt bekend welke brassband zich dit jaar Nederlands kampioen mag noemen. Dit jaar doen veertig brassbands mee aan het Nederlands kampioenschap. Frysklân kent veel brassbands en daarom vallen Friese bands regelmatig in de prijzen.