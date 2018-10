Justin Mathieu: "We zijn niet in de problemen gekomen, tot de 88e minuut"

"Dit had niet zo gehoeven. In de rust hadden we het er nog over dat we voorzetten eruit moesten halen. Dat gebeurt in de 88e minuut niet en dan ligt-ie wel in het mandje", seit Mathieu oer de 1-0 fan Go Ahead Eagles.

Daarvoor kreeg Cambuur zelf ook kansen om op voorsprong te komen. "We stonden vrij compact en hebben kansen gecreëerd. We schoten er geen een binnen, maar ik had het gevoel dat zij ook gestresst werden. We hebben met z'n allen superhard gestreden, maar nu staan we met lege handen en dat is heel zuur."

Eindpass niet goed genoeg

Dat Cambuur de kansen niet afmaakte, lag aan de eindpass. "Die was vaak net niet goed genoeg, dus daar hebben we het een beetje laten liggen", zei Mathieu. Toch konden de Leeuwarders de koploper dus lang op 0-0 houden en was een punt dichtbij.

"We zijn niet in de problemen gekomen, tot de 88e minuut. Dan lijkt al je werk voor niets." Mathieu vindt wel dat Cambuur goed heeft gespeeld. "We kunnen straks wel terugkijken op een goede wedstrijd. Deze lijn moeten we doortrekken."

Dinsdag bekeren tegen Koninklijke HFC

Aankomende dinsdag speelt Cambuur voor de beker thuis tegen Koninklijke HFC, een club uit de tweede divisie. "Dan kunnen we dit verlies snel verwerken. We moeten een goede pot neerzetten en doorbekeren."