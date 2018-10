Scheepvaartmuseum wil verhalen vertellen van kinderen op schippersinternaten

Vorige week had het Scheepvaartmuseum een speciale bijeenkomst voor oud-schippersinternaatkinderen en toen bleek hoeveel verhalen er eigenlijk nog nooit zijn verteld. Het museum wil die verhalen nu opnemen of opschrijven om later te gebruiken voor een nieuwe uitstalling of mogelijk zelfs een boek.

Niet alleen schilderijen laten zien

Volgens directeur Meindert Seffinga is het niet alleen maar de taak van het museum om modellen en schilderijen van schepen te laten zien, maar ook verhalen van de mensen op die schepen vertellen. "En dat gaat om hele emotionele verhalen", zegt Seffinga. "Kinderen moesten op hun achtste van het schip naar het internet. Ver van hun ouders en de rest van hun familie."

De kinderen kwamen op slaapzalen terecht, waar ze geen eigen plekje meer hadden. Seffinga: "Er was totaal geen privacy. Je was altijd in de groep, bij het eten, als je sliep en zelfs bij het wassen. En niet iedereen kon daar goed tegen."