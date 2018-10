Cambuur laat onderuit op bezoek bij koploper

Nadat de eerst tien minuten aardig op en neer gingen, kreeg Go Ahead Eagles daarna de beste kansen. Voornamelijk spits Thomas Verheydt was een paar keer gevaarlijk, maar hij was niet scherp genoeg. Cambuur-doelman Xavier Mous moest wel ingrijpen bij een schot van Jaroslav Navrátil.

Mous voorkwam na een halfuur spelen alweer de 1-0. Deze keer was Orzan Dzepar dichtbij de openingstreffer. In de blessuretijd van de eerste helft had Mous het wel lastig met een vrije trap van Gino Bosz, maar de ploegen gingen met 0-0 naar de kleedkamers.

Kansen aan beide kanten

Vroeg in de tweede helft moest Daan Boerlage het veld verlaten met een blessure. Direct daarna kreeg Dzepar weer een grote kans. Hij kopte naast, na een voorzet van Bosz.

Cambuur kreeg steeds meer het gevoel dat er wat te halen viel in Deventer en de Leeuwarders hadden ook kansen op de 0-1. Go Ahead-doelman Hobie Verhulst bokste een schot van Omar el Baad weg en Kevin van Kippersluis kon net niet bij een voorzet van Andrejs Ciganiks.

Dzepar kreeg ruim tien minuten voor tijd zijn derde grote kans op de 1-0. Een op een met Mous schoot hij over. Aan de andere kant was Nigel Robertha even ontsnapt aan de Go Ahead-defensie, maar hij kwam niet tot een schot.

Go Ahead wint in slotfase

In de 87e minuut werd het toch 1-0 voor Go Ahead Eagles. Dzepar, die al wat kansen om zeep had geholpen, scoorde nu wel met zijn hoofd. In de laatste minuut van de wedstrijd maakte Navratil er nog 2-0 van. Zijn schot werd nog geraakt door Emmanuel Mbende, mar viel toch in het doel.